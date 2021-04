Adesso Spotify sbarca su Facebook: ecco il miniplayer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Come annunciato pochi giorni fa da Mark Zuckerberg, Facebook comincia a integrare soluzioni dedicate all’ecosistema audio all’interno della bacheca. In attesa delle Room solo audio, la prima funzionalità a partire è il player di Spotify integrato nella timeline. Sempre con l’obiettivo di non lasciare l’applicazione e nella logica del recinto dorato. Oltre che con lo scopo di inseguire, almeno in parte, la febbre da oralità che sembra aver fatto breccia in una parte dell’audience online dopo il boom di Clubhouse e altre simili soluzioni lanciate da Twitter (gli Spazi audio) e in cantiere su altre piattaforme, da Reddit a LinkedIn. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 aprile 2021) Come annunciato pochi giorni fa da Mark Zuckerberg, Facebook comincia a integrare soluzioni dedicate all’ecosistema audio all’interno della bacheca. In attesa delle Room solo audio, la prima funzionalità a partire è il player di Spotify integrato nella timeline. Sempre con l’obiettivo di non lasciare l’applicazione e nella logica del recinto dorato. Oltre che con lo scopo di inseguire, almeno in parte, la febbre da oralità che sembra aver fatto breccia in una parte dell’audience online dopo il boom di Clubhouse e altre simili soluzioni lanciate da Twitter (gli Spazi audio) e in cantiere su altre piattaforme, da Reddit a LinkedIn.

