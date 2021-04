Yoshinori Ono, il leggendario produttore di Street Fighter lascia Capcom e diventa presidente di DelightWorks (Di martedì 27 aprile 2021) L'annuncio ha scosso l'industria dei videogiochi: dopo quasi 30 anni in Capcom, l'iconico produttore di Street Fighter Yoshinori Ono ha annunciato il suo addio alla compagnia. Ciò significa che Street Fighter 6 non verrà sviluppato sotto la sua supervisione. Tuttavia già dal 1° maggio, Ono diventerà presidente di una nuova azienda, DelightWorks. Il fondatore della società Akihito Shouji diventerà direttore e amministratore delegato lo stesso giorno. DelightWorks è meglio conosciuto per essere lo sviluppatore del famoso gioco per dispositivi mobili Fate/Grand Order, ma ha anche altri progetti in cantiere come Melty Blood: Type Lumina, un picchiaduro di prossima uscita. "Cara comunità di giochi di combattimento, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 aprile 2021) L'annuncio ha scosso l'industria dei videogiochi: dopo quasi 30 anni in, l'iconicodiOno ha annunciato il suo addio alla compagnia. Ciò significa che6 non verrà sviluppato sotto la sua supervisione. Tuttavia già dal 1° maggio, Ono diventeràdi una nuova azienda,. Il fondatore della società Akihito Shouji diventerà direttore e amministratore delegato lo stesso giorno.è meglio conosciuto per essere lo sviluppatore del famoso gioco per dispositivi mobili Fate/Grand Order, ma ha anche altri progetti in cantiere come Melty Blood: Type Lumina, un picchiaduro di prossima uscita. "Cara comunità di giochi di combattimento, ...

