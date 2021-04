Whatsapp, come velocizzare i messaggi vocali (Di martedì 27 aprile 2021) I messaggi vocali su Whatsapp sono stati - ormai qualche tempo fa - una delle novità più controverse dell’app di messaggistica. Amati da qualcuno, odiati da altri, sono stati introdotti per darci modo di spiegare a voce un concetto difficile o che richiederebbe troppo tempo per scriverlo, oppure per chi non avesse le mani libere e dovesse comunque comunicare un messaggio. Il problema principale dell’app è che non ha inserito un tempo massimo di registrazione e non consente agli utenti di decidere se ricevere questo tipo di messaggi o meno: in questo modo, il risultato è che si sono trasformati in una delizia per chi le invia e una croce per chi le riceve, visto che ci ritroviamo a dover perdere minuti di tempo per ascoltare un audio tra riunioni, videochiamate e cose da fare in ufficio ... Leggi su gqitalia (Di martedì 27 aprile 2021) Isusono stati - ormai qualche tempo fa - una delle novità più controverse dell’app distica. Amati da qualcuno, odiati da altri, sono stati introdotti per darci modo di spiegare a voce un concetto difficile o che richiederebbe troppo tempo per scriverlo, oppure per chi non avesse le mani libere e dovesse comunque comunicare uno. Il problema principale dell’app è che non ha inserito un tempo massimo di registrazione e non consente agli utenti di decidere se ricevere questo tipo dio meno: in questo modo, il risultato è che si sono trasformati in una delizia per chi le invia e una croce per chi le riceve, visto che ci ritroviamo a dover perdere minuti di tempo per ascoltare un audio tra riunioni, videochiamate e cose da fare in ufficio ...

