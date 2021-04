Venus Club con Lorella Boccia: svelata la data di inizio, quando partirà (Di mercoledì 28 aprile 2021) Venus Club con Lorella Boccia, quando va in onda: è stato appena svelato, manca sempre meno. L’abbiamo conosciuta ad Amici di Maria De Filippi, dove Lorella Boccia è stata l’allieva del talent. Ballerina di grande talento, ha fin dall’inizio del suo percorso mostrato la sua arte, esibendosi in performance che hanno colpito l’attenzione dei telespettatori. L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021)conva in onda: è stato appena svelato, manca sempre meno. L’abbiamo conosciuta ad Amici di Maria De Filippi, doveè stata l’allieva del talent. Ballerina di grande talento, ha fin dall’del suo percorso mostrato la sua arte, esibendosi in performance che hanno colpito l’attenzione dei telespettatori. L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

BlueMeToo : Solo io son PIENO di vedere Elettra Lamborghini in qualsiasi programma? Game of Games, L'isola dei famosi, Veriss… - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Giovedì 6 maggio, a mezzanotte e 20 su Italia1 (dopo Gli Album di Freedom che si sposta), parte Venus Club con Lorella… - Mattiabuonocore : Giovedì 6 maggio, a mezzanotte e 20 su Italia1 (dopo Gli Album di Freedom che si sposta), parte Venus Club con Lorella Boccia - Margher15344295 : RT @nico_valletta19: Scusate Qualcosa doveva pur dire!!! Mica poteva dire ' se semo mollati' Nun se po' Almeno fino a maggio Messa in onda… - nico_valletta19 : Scusate Qualcosa doveva pur dire!!! Mica poteva dire ' se semo mollati' Nun se po' Almeno fino a maggio Messa in o… -