Variante indiana in Italia: dove sono i primi casi (Di martedì 27 aprile 2021) La Variante indiana del virus Sars - Cov - 2 si diffonde in Italia in vari focolai. Ne ha parlato per primo Luca Zaia , governatore della Regione Veneto, perché due persone rientrate dall'India sono ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Ladel virus Sars - Cov - 2 si diffonde inin vari focolai. Ne ha parlato per primo Luca Zaia , governatore della Regione Veneto, perché due persone rientrate dall'India...

Advertising

TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Covid, Zaia: variante indiana individuata anche in Veneto #veneto - Agenzia_Ansa : Zaia: 'La variante indiana individuata anche in Veneto. Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre e fi… - max73bis : RT @ologrammm: Fa paura la variante Indiana? No per niente! È un pezzo del film scritto male che però alla maggior parte delle persone piac… - SilviaTeresa14 : RT @ologrammm: Fa paura la variante Indiana? No per niente! È un pezzo del film scritto male che però alla maggior parte delle persone piac… -