Vaccini, ora Bertolaso vuole lasciare la Lombardia: 'Non c'è più bisogno di me, macchina organizzata'. Fontana: 'Continuerà a coordinare' (Di martedì 27 aprile 2021) A meno di 100 giorni dal suo (secondo) sbarco in Lombardia, Bertolaso vuole andarsene. "La macchina ormai è organizzata. Quando non ce ne sarà più bisogno, me ne andrò. Ho tanti altri progetti che vorrei portare avanti da povero pensionato", ha detto ieri il super consulente al piano vaccinale del Pirellone. Ma le sue parole nel giro di 24 ore sono state parzialmente smentite dal governatore Attilio Fontana: "Di Bertolaso avremo ancora bisogno, quindi continuerà a lavorare per la Regione. Probabilmente sarà fisicamente meno presente, ma continuerà a seguire la campagna vaccinale". La verità, probabilmente, sta nel mezzo: oggi Bertolaso è il coordinatore dell'unità di crisi, ovvero il braccio operativo della campagna vaccinale lombarda, ...

