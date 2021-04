Un ristorante dedicato a Sophia Loren a Firenze: protagonista la pizza (Di martedì 27 aprile 2021) Apre un ristorante dedicato a Sophia Loren a Firenze. Il primo di una catena. protagonista la pizza nel menù tipicamente italiano. Apre il “Sophia Loren – Original italian food“, un ristorante tutto dedicato alla celeberrima attrice napoletana. L’inaugurazione è stata il 26 aprile a Firenze, il primo di una catena di locali che apriranno in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 27 aprile 2021) Apre un. Il primo di una catena.lanel menù tipicamente italiano. Apre il “– Original italian food“, untuttoalla celeberrima attrice napoletana. L’inaugurazione è stata il 26 aprile a, il primo di una catena di locali che apriranno in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

infoitcultura : A Firenze nasce il primo ristorante dedicato a Sophia Loren - Gazzettadmilano : Il 79% degli italiani è pronto per tornare al ristorante entro le prossime tre settimane. Questi i dati dell’ultimo… - saporicondivisi : Il 79% degli italiani è pronto per tornare al ristorante entro le prossime tre settimane. Questi i dati dell’ultimo… - gazzettanapoli : Il 79% degli italiani è pronto per tornare al ristorante entro le prossime tre settimane. Questi i dati dell’ultimo… - Marco_Abatecola : RT @ConfcommRoma: Richiedi subito il pacchetto #BACKtoWORK dedicato a #pubbliciesercizi #bar #ristoranti | Consulenza, servizi e assistenza… -