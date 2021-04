Tom Cruise sul set di Mission | Impossible 7 ha salvato un cameraman che stava scivolando da un treno in corsa

Advertising

Le riprese di Mission: Impossible 7 stanno venendo completate nel Regno Unito e, durante le riprese di una scena d'azione sul tetto di un treno in corsa ha aiutato un cameraman in difficoltà che stava pericolosamente scivolando, salvandolo così da una caduta. L'...è un attore che non ha certo bisogno di presentazioni, e lo dimostra il fatto che nei suoi film sceglie deliberatamente di lanciarsi in spericolate sequenze d'azione senza l'ausilio di una ...Tom Cruise, ormai esperto nella realizzazione di scene d'azione, sul set di Mission: Impossible 7 ha aiutato un cameraman in difficoltà su un treno in corsa. Le riprese di Mission: Impossible 7 stanno ...Tom Cruise avrebbe salvato un cameraman, scivolato da un treno in corsa durante le riprese del prossimo Mission: Impossible 7.