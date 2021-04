Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: una sconvolgente scoperta (Di martedì 27 aprile 2021) A Tempesta d'amore, Ariane Kalenberg pensava di aver conseguito il suo ambizioso obiettivo, ossia distruggere il Fürstenhof con una bomba con all'interno il suo nemico Christoph Saalfeld, ma il suo diabolico piano non solo è stato sventato da Tim e Franzi, ma le si è anche ritorto contro. La dark lady, infatti, è caduta nella trappola di Christoph e Werner che le hanno fatto credere di avere un video che dimostrava la sua colpevolezza nella vicenda dell'attentato e ha ceduto loro il 40% delle quote dell'hotel ritrovandosi a gestire il Fürstenhof accanto all'odiatissimo Saalfeld. Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore svelano che tra i due continuerà una guerra senza esclusione di colpi con Christoph deciso a liberarsi di Ariane in qualunque modo. Così, l'albergatore, con la ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 27 aprile 2021) Ad', Ariane Kalenberg pensava di aver conseguito il suo ambizioso obiettivo, ossia distruggere il Fürstenhof con una bomba con all'interno il suo nemico Christoph Saalfeld, ma il suo diabolico piano non solo è stato sventato da Tim e Franzi, ma le si è anche ritorto contro. La dark lady, infatti, è caduta nella trappola di Christoph e Werner che le hanno fatto credere di avere un video che dimostrava la sua colpevolezza nella vicenda dell'attentato e ha ceduto loro il 40% delle quote dell'hotel ritrovandosi a gestire il Fürstenhof accanto all'odiatissimo Saalfeld. Ledid'svelano che tra i due continuerà una guerra senza esclusione di colpi con Christoph deciso a liberarsi di Ariane in qualunque modo. Così, l'albergatore, con la ...

