Serie B | all’Empoli non basta Mancuso contro il Chievo 2-2 Sabato primo matchpoint per la A

Non basta la doppietta di Mancuso all'Empoli, è 2-2 al Castellani contro il Chievo nel recupero della 32a giornata. Per i clivensi, due volte sotto e due volte capaci di pareggiare, a segno De Luca e Margiotta, finisce in 10 uomini la squadra di casa col rosso di Simone Romagnoli al minuto 86. Sabato c'è il primo matchpoint promozione per l'Empoli di Dionisi, vincendo ad Ascoli sarebbe matematica Serie A in caso di ko interno della Salernitana col Monza.

