Recovery: Draghi, 'oltre 21mila punti ricarica auto elettriche' (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Il Pnrr italiano stanzia "complessivamente 3,6 miliardi sullo sviluppo dell'idrogeno, dato significativamente superiore ai 2 miliardi della Francia e all'1,6 miliardi della Spagna. È evidente che la transizione debba tendere all'utilizzo di idrogeno verde. Questo richiederà una efficacia senza precedenti nel raggiungimento dei target di generazione di elettricità da sorgenti rinnovabili, in assenza delle quali si dovranno considerare tecniche alternative per la generazione del vettore idrogeno". Così il premier Mario Draghi, in Aula alla Camera per la replica sul Pnrr. "Il target previsto è il 72% dell'elettricità globale da fonte rinnovabile nel 2030. Vuol dire installare circa 70 GigaWatt di potenza rinnovabile nei prossimi 10 anni. Il ritmo attuale è 0,8. Dunque tutto dipenderà da quanto saremo in grado di rispettare la tabella di marcia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Il Pnrr italiano stanzia "complessivamente 3,6 miliardi sullo sviluppo dell'idrogeno, dato significativamente superiore ai 2 miliardi della Francia e all'1,6 miliardi della Spagna. È evidente che la transizione debba tendere all'utilizzo di idrogeno verde. Questo richiederà una efficacia senza precedenti nel raggiungimento dei target di generazione di elettricità da sorgenti rinnovabili, in assenza delle quali si dovranno considerare tecniche alternative per la generazione del vettore idrogeno". Così il premier Mario, in Aula alla Camera per la replica sul Pnrr. "Il target previsto è il 72% dell'elettricità globale da fonte rinnovabile nel 2030. Vuol dire installare circa 70 GigaWatt di potenza rinnovabile nei prossimi 10 anni. Il ritmo attuale è 0,8. Dunque tutto dipenderà da quanto saremo in grado di rispettare la tabella di marcia ...

