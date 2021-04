Pomodoro cento per cento italiano | accusa | falso Sequestro di 4477 tonnellate | sei denunciati Carabinieri

Advertising

NoiNotizie : Pomodoro cento per cento italiano: accusa, falso. Sequestro di 4477 tonnellate, sei denunciati… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomodoro cento

Corriere Fiorentino

... arroz con marisco (paella di pesce), salmorejo (zuppa diliscia originaria di Cordoba) e ...lasciare qualche centesimo o euro in un bar e lasciare una mancia intorno al cinque pernei ...... così la facevano passare ed invece era 100 perextra UE. Carabinieri scoprono così una maxi frode nel commercio alimentare in Toscana. La passata didella società Petti, secondo il ...Sei persone denunciate per il reato di frode in commercio e oltre quattro tonnellate di pomodoro sequestrate per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Sono i numeri dell’operazione Scarlat ...Milioni di consumatori conoscono i marchi di Conserve Italia come Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani, ma non tutti sanno che si tratta di una cooperativa di 14.000 produttori agricol ...