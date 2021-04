Osservatorio Climate Finance, con un grado in più imprese italiane a -5,8% (Di martedì 27 aprile 2021) Il cambiamento climatico costa al sistema economico: esaminando dieci anni (2009-2018), un grado in più di temperatura rispetto al decennio precedente determinerebbe una riduzione media di fatturato e redditività per le imprese italiane stimata rispettivamente in -5,8% e -3,4%. Se poi si considerano le variazioni effettive del clima nelle varie aree geografiche, nel solo 2018, anno particolarmente caldo, il nostro tessuto imprenditoriale ha registrato mancati ricavi per 133 miliardi di euro, con le maggiori perdite percentuali al Nord Est e al Centro. È quanto emerge dal primo anno di attività dell’Osservatorio Climate Finance della School of Management del Politecnico di Milano. “Abbiamo sviluppato un database che incrocia le informazioni economico/finanziarie su 1.154.000 ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) Il cambiamento climatico costa al sistema economico: esaminando dieci anni (2009-2018), unin più di temperatura rispetto al decennio precedente determinerebbe una riduzione media di fatturato e redditività per lestimata rispettivamente in -5,8% e -3,4%. Se poi si considerano le variazioni effettive del clima nelle varie aree geografiche, nel solo 2018, anno particolarmente caldo, il nostro tessuto imprenditoriale ha registrato mancati ricavi per 133 miliardi di euro, con le maggiori perdite percentuali al Nord Est e al Centro. È quanto emerge dal primo anno di attività dell’della School of Management del Politecnico di Milano. “Abbiamo sviluppato un database che incrocia le informazioni economico/finanziarie su 1.154.000 ...

