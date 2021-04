Ora Grillo fa indagare sulla ragazza che accusa il figlio (Di martedì 27 aprile 2021) Beppe Grillo avrebbe avviato un'indagine privata su Silva, la ragazza diciannovenne che accusa il figlio Ciro e gli amici di violenza sessuale Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 aprile 2021) Beppeavrebbe avviato un'indagine privata su Silva, ladiciannovenne cheilCiro e gli amici di violenza sessuale

stanzaselvaggia : Le parole di Grillo le abbiamo giustamente giudicate terribili, ma ora la solita dinamica di far uscire sui giornal… - petergomezblog : Sondaggio Swg per TgLa7, dopo il video di Grillo il M5s perde un punto (17,6). Con le riaperture cresce la Lega (21… - fattoquotidiano : Sondaggi, dopo il video di Grillo il M5s perde un punto. Con le riaperture cresce la Lega e scende ancora Italia vi… - MurtasRosalba : RT @24Mattino: .@paolomieli: 'Tutte queste donne pubbliche che fecero il movimento 'Se non ora quando' ai tempi delle cene di Berlusconi, o… - pleopizzi : RT @petergomezblog: Sondaggio Swg per TgLa7, dopo il video di Grillo il M5s perde un punto (17,6). Con le riaperture cresce la Lega (21,8)… -