"Non sappiamo cosa sta accadendo". Variante indiana, disastro italiano: "Perché dovremo chiudere di nuovo" (Di martedì 27 aprile 2021) "Il rischio di richiudere è molto alto". Lo spiega il virologo Andrea Crisanti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7."Se allentiamo le misure di restrizione il contagio è destinato inevitabilmente ad aumentare - spiega il direttore del dipartimento di microbiologia dell'Università di Padova -. Tutta la partita si gioca sul fatto che le vaccinazioni possano o meno fermare il virus. Se ci trovassimo nella situazione dell'Inghilterra, la scommessa si potrebbe vincere. Ma noi corriamo un rischio grossissimo: finché c'è trasmissione, si generano inevitabilmente delle varianti che potrebbero superare le difese del vaccino. C'è un problema di selezione naturale del virus. Lo abbiamo già visto in Cile, dove hanno vaccinato il 75% della popolazione con un vaccino che aveva il 50% di protezione, quindi avevano il 35% della popolazione protetto. Hanno riaperto tutto e ora ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) "Il rischio di riè molto alto". Lo spiega il virologo Andrea Crisanti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7."Se allentiamo le misure di restrizione il contagio è destinato inevitabilmente ad aumentare - spiega il direttore del dipartimento di microbiologia dell'Università di Padova -. Tutta la partita si gioca sul fatto che le vaccinazioni possano o meno fermare il virus. Se ci trovassimo nella situazione dell'Inghilterra, la scommessa si potrebbe vincere. Ma noi corriamo un rischio grossissimo: finché c'è trasmissione, si generano inevitabilmente delle varianti che potrebbero superare le difese del vaccino. C'è un problema di selezione naturale del virus. Lo abbiamo già visto in Cile, dove hanno vaccinato il 75% della popolazione con un vaccino che aveva il 50% di protezione, quindi avevano il 35% della popolazione protetto. Hanno riaperto tutto e ora ...

Advertising

ZZiliani : È il sottobosco del popolo juventino dove la madre dei subumani è sempre incinta. L’orda dei minus habentes che orc… - fattoquotidiano : QUI DENTRO SI MUORE, FUORI SI RIDE E SI BEVE | 'La tutela della salute è uno dei pilastri della nostra Costituzione… - amnestyitalia : Se non fossero intervenuti dei passanti e la dinamica non fosse stata filmata, non sappiamo quale esito avrebbe avu… - giaddxangel : ma la gente che non fa parte del fandom che cazzo mette bocca su ste cose? ciò che c’è dietro al perché zayn abbia… - alwaysxhaz_ : RT @R3MVMBER: mo fate sti tweet “ma liam e lou...” avevano diciannove anni (non li giustifico perché sono stati coglioni), il tempo passa e… -