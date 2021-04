Nocera Inferiore, concussione: disposti i domiciliari per custode giudiziario (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, in data 9 febbraio 2021, eseguivano un arresto in flagranza di reato nei confronti di M.G.D, 30enne di Baronissi, provincia di Salerno, colto nell’atto di ricevere indebitamente, per conto di terzi suoi mandanti, la somma di 17 mila euro, consegnatagli da un imprenditore edile a seguito di pressanti richieste provenienti da parte dei predetti. Il titolare dell’attività economica in argomento aveva in corso, presso l’Ufficio Esecuzione Immobiliare del Tribunale Civile di Nocera Inferiore, una proceduta esecutiva immobiliare che aveva portato al pignoramento in suo danno di 5 immobili, nel corso della quale era stato destinatario di insistenti richieste di denaro da parte di pubblici ufficiali nominati ausiliari del Giudice dell’Esecuzione. Le indagini ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiI finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, in data 9 febbraio 2021, eseguivano un arresto in flagranza di reato nei confronti di M.G.D, 30enne di Baronissi, provincia di Salerno, colto nell’atto di ricevere indebitamente, per conto di terzi suoi mandanti, la somma di 17 mila euro, consegnatagli da un imprenditore edile a seguito di pressanti richieste provenienti da parte dei predetti. Il titolare dell’attività economica in argomento aveva in corso, presso l’Ufficio Esecuzione Immobiliare del Tribunale Civile di, una proceduta esecutiva immobiliare che aveva portato al pignoramento in suo danno di 5 immobili, nel corso della quale era stato destinatario di insistenti richieste di denaro da parte di pubblici ufficiali nominati ausiliari del Giudice dell’Esecuzione. Le indagini ...

Advertising

anteprima24 : ** Nocera Inferiore, concussione: disposti i domiciliari per custode giudiziario ** - ffrancesca71 : RT @MunaronLuisella: NICCOLÒ VIVE NEL SILENZIO...POCHI GIORNI FA FU RECUPERATO IN STRADA A NOCERA, CI SIAMO ACCORTI QUASI SUBITO CHE ERA SO… - ottochannel : Stabilimento in fiamme a Nocera Inferiore, si indaga - agro24tw : Nocera Inferiore. Lutto Fasolino, cordoglio del Sindaco - DIMAUROGRAZIANO : @ATrentalange Presidente, così non va .Orsato ,Maresca e quello di nocera Inferiore sono arbitri mediocri al veder… -