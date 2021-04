MIITOPIA: I Mii tornano su Nintendo Switch (Di martedì 27 aprile 2021) Sono passati 15 anni dall’esordio dei Mii, i primissimi avatar digitali di Nintendo comparsi per la prima volta sulla storica console Wii. Questi iconici personaggi, completamente personalizzabili, sono apparsi in oltre 150 videogame, primo su tutti il mitico Wii Sports, e sono diventati parte integrante dell’immaginario legato alla grande N. I Mii hanno dato la possibilità ai fan Nintendo di avere una piccola versione digitale di sé stessi su tutte le console dal 2006 a oggi e ora sono pronti a sbarcare su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite con un’avventura a loro completamente dedicata. MIITOPIA sarà disponibile dal 21 maggio, ma a partire da oggi, 27 aprile, gli appassionati avranno la possibilità di provare tutte le novità del videogioco grazie a un’esclusiva ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 27 aprile 2021) Sono passati 15 anni dall’esordio dei Mii, i primissimi avatar digitali dicomparsi per la prima volta sulla storica console Wii. Questi iconici personaggi, completamente personalizzabili, sono apparsi in oltre 150 videogame, primo su tutti il mitico Wii Sports, e sono diventati parte integrante dell’immaginario legato alla grande N. I Mii hanno dato la possibilità ai fandi avere una piccola versione digitale di sé stessi su tutte le console dal 2006 a oggi e ora sono pronti a sbarcare suLite con un’avventura a loro completamente dedicata.sarà disponibile dal 21 maggio, ma a partire da oggi, 27 aprile, gli appassionati avranno la possibilità di provare tutte le novità del videogioco grazie a un’esclusiva ...

Advertising

SerialGamerITA : Miitopia: il grande ritorno dei Mii su Nintendo Switch #miitopia #nintendo - PickaQuest : Da oggi è disponibile nel Nintendo eShop la demo di #Miitopia per #NintendoSwitch! Sarà possibile importare la squa… - FinalMix5 : RT @NintendoItalia: Non vedi l'ora di giocare a #Miitopia? Crea una squadra di avventurieri Mii oggi stesso. Ecco come! - Teomanson : RT @NintendoItalia: Non vedi l'ora di giocare a #Miitopia? Crea una squadra di avventurieri Mii oggi stesso. Ecco come! - MaryMix1999 : RT @NintendoItalia: Non vedi l'ora di giocare a #Miitopia? Crea una squadra di avventurieri Mii oggi stesso. Ecco come! -