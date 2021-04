Knockout City arriverà su Game Pass e EA Play al day one

(Di martedì 27 aprile 2021) Velan Studios e Electronic Arts hanno rivelato chesarà disponibile già dal day one sia su EAche XboxNegli ultimi tempi i servizi ad abbonamento stanno diventando sempre più popolari. Quello di maggior successo è ovviamente l’Xboxdi Microsoft, ma anche Ubisoft + e EAnon se la cavano mai. Visto il loro enorme successo, tante compagnie decidono di pubblicare molto presto i propri titoli su queste piattaforme. Infatti da pochissimo Velan Studios e Electronic Arts hanno dichiarato chesarà disponibile già dal day one sia su EAche Xbox! Dal 21 maggio...

Continuano ad arrivare buone notizie dal fronte Xbox Game Pass , e stavolta riguardano l'interessante e atteso titolo di Electronic Arts e Velan Studios ,. Il videogioco è action è solo superficialmente dedicato al dodgeball ma è ambientato in una coloratissima città dove potremo scatenare il panico giocando le nostre partite estreme tra ...V elan Studios ha svelato tanti retroscena molto interessanti sullo sviluppo di, l'adrenalinico gioco sul dodgeball a cui stanno lavorandoè un interessante titolo multigiocatore competitivo sul dodgeball che ultimamente ha fatto molto parlare di se. ...Knockout City, il nuovo titolo dodgebrawl a squadre di Velan Studios, sarà gratuito per tutti i membri di EA Play dal giorno del lancio, previsto il 21 maggio: anche i membri di Xbox Game Pass Ultimat ...Velan Studios e Electronic Arts hanno rivelato che Knockout City sarà disponibile già dal day one sia su EA Play che Xbox Game Pass.