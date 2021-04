Indonesia | ritrovato il sottomarino affondato Tutti morti i 53 a bordo La Marina pubblica l’ultimo video | “Addio | ci rivedremo”

(Di martedì 27 aprile 2021)disperso al largo delle coste di Bali. Ac’erano 53 persone. Individuata una perdita di petrolio. Giallo in, dove laha perso ogni contatto con un, che risulta disperso, che navigava al largo delle coste di Bali. L’ha avviato le ricerche chiedendo aiuto a Singapore e all’Australia. Stando alle informazioni a disposizione, prima di sparire nel nulla dalera arrivata una richiesta di autorizzazione a procedere con una immersione in profondità. Ilin questione è del 1978 ed è di fabbricazione tedesca. Il mezzo era stato revisionato e ristrutturato in un cantiere navale della Corea del Sud., disperso ...

