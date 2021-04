Il doppio volto della pandemia, licenziamenti, mini stipendi e ristrutturazioni per i dipendenti, super buste paga per i manager (Di martedì 27 aprile 2021) licenziamenti? Tanti. Perdite di ricavi? Tante. Maxi stipendi ai manager? Ancora di più. E’ il paradosso di questo anno e mezzo di pandemia a cui il quotidiano statunitense New York Times dedica oggi un approfondimento riportando la classifica degli amministratori delegati più pagati. A sorprendere non sono tanto e solo le cifre a cui siamo ormai abituati, quanto piuttosto il fatto che le mega buste paga siano state corrisposte anche nei gruppi colpiti da forti perdite e dolorose riduzioni di organico. Una su tutte? Boeing, che nel 2020 ha licenziato 30mila persone e perso 12 miliardi di dollari. Eppure il suo numero uno David Calhun ha portato a casa oltre 21 milioni di dollari (17,4 milioni di euro). La catena alberghiera Hilton ha tagliato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021)? Tanti. Perdite di ricavi? Tante. Maxiai? Ancora di più. E’ il paradosso di questo anno e mezzo dia cui il quotidiano statunitense New York Times dedica oggi un approfondimento riportando la classifica degli amstratori delegati piùti. A sorprendere non sono tanto e solo le cifre a cui siamo ormai abituati, quanto piuttosto il fatto che le megasiano state corrisposte anche nei gruppi colpiti da forti perdite e dolorose riduzioni di organico. Una su tutte? Boeing, che nel 2020 ha licenziato 30mila persone e perso 12 miliardi di dollari. Eppure il suo numero uno David Calhun ha portato a casa oltre 21 milioni di dollari (17,4 milioni di euro). La catena alberghiera Hilton ha tagliato un ...

