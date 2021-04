(Di martedì 27 aprile 2021) Ildel Presidente del Consiglioè, apparentemente, molto completo e accattivante. Colpisce sopratutto la parte iniziale, dedicata all’esaltazione dello spirito di italianità che deve animare tutti gli italiani, senza distinzioni di campanili e tutti protesi verso il bene comune della Patria. Sono delle parole che, retorica a parte, infiammano i cuori dei tanti che ancora credono nei supremi valori della Repubblica. Ma, a ben vedere, sottende questo, e ne determina i rilevantissimi limiti, il pensiero neoliberista che è a fondamento dei convincimenti di. Noto che ancora una volta il nostro Capo del governo non ha citato neppure una volta la parola Costituzione, né ha fatto cenno al criterio fondamentale per lo ...

Advertising

ilfoglio_it : Tutti i dettagli del Pnrr. Così il governo prepara l'Italia di domani. Il discorso integrale con cui Mario Draghi… - SkyTG24 : 'Il contributo del Parlamento non finisce qui' la replica di #Draghi alla #Camera - mickycaruso : RT @francotaratufo2: Il discorso alla Camera di Mario Draghi: bello nella forma, deludente nella sostanza - francotaratufo2 : Il discorso alla Camera di Mario Draghi: bello nella forma, deludente nella sostanza - ilfattoblog : Il discorso alla Camera di Mario Draghi: bello nella forma, deludente nella sostanza -

Ultime Notizie dalla rete : discorso alla

Corriere della Sera

Tuttavia, negli ambienti al chiuso ilpotrebbe leggermente cambiare: la distanza di ... che in un nuovo studio pubblicato su Pnas , dimostrano che il rischio di esposizioneCovid - 19 può ...... tutto sommato, hanno affrontato bene le restrizioni dovutepandemia di Coronavirus, hanno ... Un conto è però ragionare sui margini di miglioramento , altroè fare i conti con una pandemia ...Non solo Champions League in questo mercoledì, in campo anche la Serie B con due recuperi. Si parte alle 14 con una sfida sul fondo della classifica: il Pescara ...L'inizio del discorso aveva acceso le mie speranze, ma il suo contenuto le ha completamente distrutte... [di Paolo Maddalena] ...