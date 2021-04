Il chirurgo plastico smentisce i rumors sulla sorella Diletta Leotta. Estetici (e di cuore) (Di martedì 27 aprile 2021) Sono fratelli, anzi: fratellastri. Non hanno lo stesso cognome, ma hanno preso entrambi la bellezza di mamma Ofelia, elegante e volitiva donna catanese. Mirko Manola è il fratello di Diletta Leotta, e proprio come la sorella minore tanti anni fa ha lasciato la sua Catania per trasferirsi a Milano. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, ha aperto il suo studio medico in pieno centro città, in zona Moscova. L’abbiamo incontrato per parlare di chirurgia plastica, tendenze, verità e falsi miti (ma ha detto la sua e smentito rumors anche sulla celebre sorella). Il dottor Mirko Manola nel suo studio di Milano window.eventDFPready?googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 27 aprile 2021) Sono fratelli, anzi: fratellastri. Non hanno lo stesso cognome, ma hanno preso entrambi la bellezza di mamma Ofelia, elegante e volitiva donna catanese. Mirko Manola è il fratello di, e proprio come laminore tanti anni fa ha lasciato la sua Catania per trasferirsi a Milano. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, ha aperto il suo studio medico in pieno centro città, in zona Moscova. L’abbiamo incontrato per parlare di chirurgia plastica, tendenze, verità e falsi miti (ma ha detto la sua e smentitoanchecelebre). Il dottor Mirko Manola nel suo studio di Milano window.eventDFPready?googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad ...

