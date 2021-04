I Miei Passi di Fiorella Mannoia, l’antologia in edicola (Di martedì 27 aprile 2021) I Miei Passi di Fiorella Mannoia è in edicola da questa settimana. Si tratta di un’antologia in vendita in edicola per ripercorrere il percorso musicale di Fiorella Mannoia, iniziato quasi 50 anni fa, tanti sono gli anni che la cantante sta trascorrendo nel mondo della discografia. Stimata dai colleghi e amata dal pubblico, dal 27 aprile è in edicola la prima uscita che celebra la musica e la discografia della Mannoia. 5 i volumi in totale, a cadenza settimanale a partire da oggi per raccogliere il meglio del repertorio di Fiorella Mannoia donando ai fan un’imperdibile antologia da collezione. Delle 5 uscite a cadenza settimanale, 4 sono doppi CD che raccolgono 138 brani. Non ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Idiè inda questa settimana. Si tratta di un’antologia in vendita inper ripercorrere il percorso musicale di, iniziato quasi 50 anni fa, tanti sono gli anni che la cantante sta trascorrendo nel mondo della discografia. Stimata dai colleghi e amata dal pubblico, dal 27 aprile è inla prima uscita che celebra la musica e la discografia della. 5 i volumi in totale, a cadenza settimanale a partire da oggi per raccogliere il meglio del repertorio didonando ai fan un’imperdibile antologia da collezione. Delle 5 uscite a cadenza settimanale, 4 sono doppi CD che raccolgono 138 brani. Non ...

