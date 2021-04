Franceschini: “E’ un governo di avversari ma dobbiamo collaborare” (Di martedì 27 aprile 2021) “Questo è un governo di avversari nato per l’emergenza… di avversari che devono collaborare, inclusa la redazione del Recovery and resilience plan. Io sono convinto che non ci vorrebbe molto a mantenere, da parte di tutti, un atteggiamento costruttivo nell’interesse del Paese”. Così, al Corriere della Sera, Dario Franceschini, secondo cui occorre andare avanti nonostante l’astensione della Lega sul decreto Covid e l’altolà di Enrico Letta. Riguardo le riaperture da ieri nelle zone gialle, sottolinea il ministro della Cultura, sottostanno alle norme “ovviamente concordate con il Comitato Tecnico Scientifico e che andranno rigorosamente osservate. Vedere un film sulle piattaforme è bellissimo, per tutta l’emergenza Covid ha funzionato, però ora si riapre e l’esperienza nella sala è irripetibile. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) “Questo è undinato per l’emergenza… diche devono, inclusa la redazione del Recovery and resilience plan. Io sono convinto che non ci vorrebbe molto a mantenere, da parte di tutti, un atteggiamento costruttivo nell’interesse del Paese”. Così, al Corriere della Sera, Dario, secondo cui occorre andare avanti nonostante l’astensione della Lega sul decreto Covid e l’altolà di Enrico Letta. Riguardo le riaperture da ieri nelle zone gialle, sottolinea il ministro della Cultura, sottostanno alle norme “ovviamente concordate con il Comitato Tecnico Scientifico e che andranno rigorosamente osservate. Vedere un film sulle piattaforme è bellissimo, per tutta l’emergenza Covid ha funzionato, però ora si riapre e l’esperienza nella sala è irripetibile. ...

