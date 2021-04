Fiorentina, Amrabat: “Importante proseguire su questa strada, ci aspettano cinque finali” (Di martedì 27 aprile 2021) Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali social del club viola, ha parlato della volata salvezza e del buon pareggio ottenuto contro la Juventus: “Ora ci aspettano cinque finali, cinque partite molto importanti. Penso che è molto Importante proseguire su questa strada e provare a vincere contro il Bologna. Con la Juventus era una partita molto difficile perché loro sono una grande squadra. Domenica ha fatto anche molto caldo, sono felice per i complimenti del presidente Commisso, ma noi dobbiamo vincere la prossima partita”. “Il mio Ramadan? Non è facile perché non bevo e non mangio durante le ore diurne, però mi sento bene. Anche nella partita di domenica ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Il centrocampista della, Sofyan, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali social del club viola, ha parlato della volata salvezza e del buon pareggio ottenuto contro la Juventus: “Ora cipartite molto importanti. Penso che è moltosue provare a vincere contro il Bologna. Con la Juventus era una partita molto difficile perché loro sono una grande squadra. Domenica ha fatto anche molto caldo, sono felice per i complimenti del presidente Commisso, ma noi dobbiamo vincere la prossima partita”. “Il mio Ramadan? Non è facile perché non bevo e non mangio durante le ore diurne, però mi sento bene. Anche nella partita di domenica ...

