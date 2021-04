Fiaccolata contro il coprifuoco | si divide il centrodestra

(Di martedì 27 aprile 2021)il, Giorgia Meloni afferma: “Fratelli d’Italia manifesta simbolicamente davanti Palazzo Chigi,il. È una misura irragionevole, che devasta la nostra economia, non ha alcun senso nel contrasto alla pandemia e chiaramente incide sulla libertà dei cittadini. Noi consideriamo che non sia più tollerabile, dopo oltre un anno dall’inizio della pandemia, continuare

FratellidItalia : ?? Fiaccolata di #FratellidItalia contro il coprifuoco. #BastaCoprifuoco Diretta ?? - fattoquotidiano : Fiaccolata di FdI davanti a Palazzo Chigi per protestare contro il coprifuoco, Meloni: “Misura irragionevole, provo… - patriziamagri : RT @Helliot_Spencer: La #Meloni ed i suoi sostenitori organizzano una fiaccolata contro il #coprifuoco . Non mi pare molto opportuno: è un… - dar_riee : RT @marasma2020: La #Meloni organizza una fiaccolata con i suoi sostenitori contro il #coprifuoco. Stupendo tutti quelli che credevano che… - marasma2020 : La #Meloni organizza una fiaccolata con i suoi sostenitori contro il #coprifuoco. Stupendo tutti quelli che credeva… -

...odg che chiede l'abolizione del coprifuoco ' ha dichiarato la Meloni in occasione di una... Domani, inoltre, ci sarà da votare anche la mozione di sfiduciail ministro della Salute ...Vedi Anchedi FdI davanti a Palazzo Chigi per protestareil coprifuoco, Meloni: 'Misura irragionevole, provoca ulteriori assembramenti'La fiaccolata contro il coprifuoco divide il centro destra? Le parole della Meloni sono eloqueinti. Scopriamo insieme la sua dichiarazione.Una serie di contraddizioni sovraniste. A Giorgia Meloni non far sapere che le restrizioni del suo amico Orban sono molto più nere. Fiaccolata Fratelli d’Italia davanti Palazzo Chigi contro il coprifu ...