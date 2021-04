Felicissima Sera | chiusura col botto per Pio e Amedeo | i super ospiti dell’ultima puntata di venerdì 30 aprile

(Di martedì 27 aprile 2021)colper Pio e: idella terza ed ultima, in onda30. Manca poco ad un nuovo appuntamento con, il divertentissimo show di Pio e, in onda ilsu Canale 5. Quella del 30, però, sarà la terza ed L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

NaliOfficial : Questa sera ci vediamo ad @AmiciUfficiale e io sono felicissima ?? #Dieci #Nuda10 #Amici20 - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni sarà ospite della trasmissione 'Felicissima Sera' - condotta da Pio e Amedeo - venerdì 23 aprile… - ClaudioBaglioni : Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti - montellina23 : RT @ClaudioBaglioni: Claudio Baglioni a 'Felicissima Sera' il programma condotto da Pio e Amedeo. #felicissimasera #pioeamedeo @Totti ht… - CrescenzoFilo : RT @davidemaggio: L’Isola trasloca nella «felicissima sera» del venerdì -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima Sera

Pio e Amedeo sull'ultima puntata di: 'Chiudiamo con il botto' Esperienza breve ma intensa, l'avventura di, nuovo show di Pio e Amedeo è già pronto a giungere al termine. Venerdì infatti andrà in onda ...Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui! Il reality show di Ilary Blasi in onda al posto dicon Pio e Amedeo Basterà questo cambio ...Thomas Gottschalk ha perso in "Perché non sai cosa succederà!" Per un breve periodo di freschezza. Foto: TVNowThomas Gottschalk perde la pazienza con RTL: ...Diminuisce il numero complessivo dei positivi, ma resta stabile quello dei letti occupati in ospedale. Arrivano (poche) nuove dosi, mentre si sperimenta il trattamento domiciliare dei malati con antic ...