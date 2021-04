Euro 2020, Vaia dello Spallanzani: “Allo stadio con certificato vaccinale o test negativo in 24-48 ore” (Di martedì 27 aprile 2021) Il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, quest’oggi ha incontrato il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, e il suo staff per definire proposte e modalità operative per l’organizzazione in totale sicurezza delle gare di Uefa Euro 2020, in programma nella Capitale a partire dall’11 giugno. Vaia, dopo aver annunciato che lo Spallanzani sarà l’ospedale di riferimento, ha parlato dell’accesso degli spettatori all’Olimpico: “Sarà consentito l’accesso Allo stadio a chi avrà il certificato vaccinale o che sono negativi al tampone nelle 24-48 ore”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Il direttore dell’Inmidi Roma, Francesco, quest’oggi ha incontrato il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, e il suo staff per definire proposte e modalità operative per l’organizzazione in totale sicurezza delle gare di Uefa, in programma nella Capitale a partire dall’11 giugno., dopo aver annunciato che losarà l’ospedale di riferimento, ha parlato dell’accesso degli spettatori all’Olimpico: “Sarà consentito l’accessoa chi avrà ilo che sono negativi al tampone nelle 24-48 ore”. SportFace.

