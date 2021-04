Diritti tv Serie B | a Sky il prossimo triennio del campionato cadetto

(Di martedì 27 aprile 2021) La LegaB ha annunciato che itv deldelandranno a Sky La LegaB, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che itv del2021-2024 delsono andati a Sky. «La LegaB comunica l’adesione, da parte di Sky, all’offerta al mercato per le trasmissioni non esclusive delle partite dellaBKT per il2021-2024. L’adesione è arrivata sia per il pacchetto relativo alle piattaforme digitale satellitare e digitale terrestre che per il pacchetto relativo alle piattaforme internet/mobile. All’adesione all’offerta di Sky possono ora ...

LaB torna su Sky. La pay - tv di Comcast ha infatti acquisito idi trasmissione di tutte le partite del Campionato diBKT per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, oltre a play off e play out. "L'adesione è arrivata sia per il pacchetto ...Quanto si sta determinando conferma la validità e l'importanza, in prospettiva futura, dell'innovativo modello di commercializzazione deitelevisivi introdotto dalla LegaB.Condividi questo articolo:Milano, 27 apr. – (Adnkronos) – La Serie B torna su Sky. La pay tv ha infatti acquisito, aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Serie B, i diritt ...La Serie B torna su Sky che ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Serie B, i diritti di trasmissione di tutte le partite del Campionato di Serie BKT per le ...