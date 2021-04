Diletta Leotta è un fiume in piena dopo l’ultimo falso gossip su di lei: “Mi sono stufata. Stop” (Di martedì 27 aprile 2021) Diletta Leotta non ci sta, o almeno, non ci sta più. È un lungo sfogo quello del volto di DAZN che su Instagram interviene per mettere a tacere una volta per tutte le penne rose che da sempre su di lei hanno ricamato. Dai fidanzamenti ai flirt, dalle cene alle feste: di Diletta Leotta si è scritto un fiume di parole e l’ultimo capitolo della saga prevedeva, dopo la fine della sua relazione a quanto pare lampo con Can Yaman, un nuovo e fresco flirt con il vicepresidente della roma, Ryan Friedkin. A mettere a tacere tutto, rompendo il silenzio lei stessa, è stata la diretta interessata Diletta Leotta su Instagram. Diletta Leotta stufa del gossip, lo sfogo è social su ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 aprile 2021)non ci sta, o almeno, non ci sta più. È un lungo sfogo quello del volto di DAZN che su Instagram interviene per mettere a tacere una volta per tutte le penne rose che da sempre su di lei hanno ricamato. Dai fidanzamenti ai flirt, dalle cene alle feste: disi è scritto undi parole ecapitolo della saga prevedeva,la fine della sua relazione a quanto pare lampo con Can Yaman, un nuovo e fresco flirt con il vicepresidente della roma, Ryan Friedkin. A mettere a tacere tutto, rompendo il silenzio lei stessa, è stata la diretta interessatasu Instagram.stufa del, lo sfogo è social su ...

Advertising

repubblica : Diletta Leotta si sfoga: 'Sono stanca, basta falsità sul mio conto' - IOdonna : Il chirurgo plastico smentisce i rumors sulla sorella Diletta Leotta. Estetici (e di cuore) - VanityFairIt : «Mi fanno passare come una mangia-uomini. Nessuna star di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalist… - CY_supporting11 : RT @VanityFairIt: «Mi fanno passare come una mangia-uomini. Nessuna star di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalistica co… - cristinascat10 : RT @VanityFairIt: «Mi fanno passare come una mangia-uomini. Nessuna star di sesso maschile è oggetto di morbosa attenzione giornalistica co… -