Covid, svolta in arrivo: Pfizer sta testando la pillola per guarire immediatamente dal virus (Di martedì 27 aprile 2021) La chiameranno “pillola del giorno prima?”. O del giorno dopo? Chissà, ma intanto la svolta sul fronte della prevenzione del Covid potrebbe essere dietro l’angolo. La pillola che blocca immediatamente il virus in entrata potrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno se le sperimentazioni sugli esseri umani negli Stati Uniti e in Belgio avranno successo. Il merito è di Pfizer, che al momento ha realizzato uno dei vaccini contro il Covid tra i più utilizzati: la pillola preventiva sta sta già testando il farmaco in Europa e in Nord America. Si chiama PF-07321332 e potrebbe essere somministrato anche per impedire che la malattia si aggravi nelle persone che hanno iniziato a mostrare segni di infezione. La ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021) La chiameranno “del giorno prima?”. O del giorno dopo? Chissà, ma intanto lasul fronte della prevenzione delpotrebbe essere dietro l’angolo. Lache bloccailin entrata potrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno se le sperimentazioni sugli esseri umani negli Stati Uniti e in Belgio avranno successo. Il merito è di, che al momento ha realizzato uno dei vaccini contro iltra i più utilizzati: lapreventiva sta sta giàil farmaco in Europa e in Nord America. Si chiama PF-07321332 e potrebbe essere somministrato anche per impedire che la malattia si aggravi nelle persone che hanno iniziato a mostrare segni di infezione. La ...

