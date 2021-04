Corbo | «Il Napoli si interroghi sul lungo inverno | infortuni e Covid hanno colpito tutti»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 aprile 2021) Antoniosu Repubblicascrive: Nell’euforia giusto che ilsi: che cosa è successo nelafflitto, lunedì della vittoria più eccitante sia anche il lunedì della riflessione. Se ilora vince in agilità, dimostra che il lavoro di Gattuso, del suo staff e dei giocatori è di alto pregio. Ma svela che non c’erano difetti di fabbrica nella costruzione, un’ottima squadra pur mancando il protagonista irresistibile, il bomber da 25 gol come Ronaldo. Quando il presidente può non lanciare allarmi per dare una scossa dopo certe sconfitte che sono più difficili da tollerare dopo aver visto ancora una volta una squadra solare nella ...