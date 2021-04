Coprifuoco, maggioranza e centrodestra spaccati. Oggi la resa dei conti a colpi di Odg (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr – La maggioranza è spaccata sul Coprifuoco (e pure il centrodestra) e Salvini, con la sua posizione “di lotta e di governo” è tra due fuochi: i giallofucsia che lo vogliono fuori dal governo e la Meloni che gli chiede di votare l’Odg di Fratelli d’Italia. Ecco perché il leader della Lega Oggi dovrebbe presentare un suo Odg sul Coprifuoco, per disinnescare quello di FdI, con l’auspicio che si unisca anche Forza Italia, l’altro partito di centrodestra al governo. Insomma, sul Coprifuoco – che va prorogato alle 23 e quanto prima abolito – è tutti contro tutti. Coprifuoco, PD-M5S contro Salvini: “O la piazza o Draghi” Intanto il rinnovato asse giallofucsia va all’attacco di Salvini. Enrico Letta e Giuseppe Conte, rispettivamente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr – Laè spaccata sul(e pure il) e Salvini, con la sua posizione “di lotta e di governo” è tra due fuochi: i giallofucsia che lo vogliono fuori dal governo e la Meloni che gli chiede di votare l’Odg di Fratelli d’Italia. Ecco perché il leader della Legadovrebbe presentare un suo Odg sul, per disinnescare quello di FdI, con l’auspicio che si unisca anche Forza Italia, l’altro partito dial governo. Insomma, sul– che va prorogato alle 23 e quanto prima abolito – è tutti contro tutti., PD-M5S contro Salvini: “O la piazza o Draghi” Intanto il rinnovato asse giallofucsia va all’attacco di Salvini. Enrico Letta e Giuseppe Conte, rispettivamente ...

