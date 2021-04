Concerto-esperimento a Barcellona con 5mila persone: zero contagi (Di martedì 27 aprile 2021) Tutti i partecipanti all’evento, che si è svolto il 27 marzo, erano stati sottoposti a un test antigenico e indossavano la mascherina. Precedente ad Amsterdam con 1.500 persone Leggi su corriere (Di martedì 27 aprile 2021) Tutti i partecipanti all’evento, che si è svolto il 27 marzo, erano stati sottoposti a un test antigenico e indossavano la mascherina. Precedente ad Amsterdam con 1.500

