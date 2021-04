Catania, il closing slitta ancora. Tacopina: “SIGI non può soddisfare gli obblighi, recediamo dal contratto” (Di martedì 27 aprile 2021) Joe Tacopina rinvia il closing per l'acquisizione del Catania.Il noto avvocato e manager newyorkese, attraverso un lungo comunicato, ha fatto chiarezza, spiegando i motivi del nuovo rinvio. Nel dettaglio, l'ex patron del Venezia ha imputato alla SIGI, proprietaria del club rossazzurro, tutti i ritardi dell'operazione, sottolineando il mancato rispetto delle scadenze da parte della cordata etnea."Molti giornalisti e tifosi mi hanno scritto chiedendomi di dare un segnale, dunque anche se avevo scelto il silenzio per permettere a SIGI di lavorare senza pressione, ora è mio compito ed è quasi mio dovere chiarire alcune informazioni non accurate che ho letto sugli organi di informazione, nel corso delle ultime settimane, a proposito del closing per l'acquisizione del Calcio ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 aprile 2021) Joerinvia ilper l'acquisizione del.Il noto avvocato e manager newyorkese, attraverso un lungo comunicato, ha fatto chiarezza, spiegando i motivi del nuovo rinvio. Nel dettaglio, l'ex patron del Venezia ha imputato alla, proprietaria del club rossazzurro, tutti i ritardi dell'operazione, sottolineando il mancato rispetto delle scadenze da parte della cordata etnea."Molti giornalisti e tifosi mi hanno scritto chiedendomi di dare un segnale, dunque anche se avevo scelto il silenzio per permettere adi lavorare senza pressione, ora è mio compito ed è quasi mio dovere chiarire alcune informazioni non accurate che ho letto sugli organi di informazione, nel corso delle ultime settimane, a proposito delper l'acquisizione del Calcio ...

