Calcio: Calcagno (Aic), ‘bilanciare aspetti economici e merito per salvare campionati’ (2) (Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) – ‘La nuova Champions League personalmente non mi piace -sottolinea il numero uno dell’Aic- perché prevede nuove gare che vanno ad aggiungersi ad un calendario che era già abbondantemente intasato prima della pandemia. Dobbiamo tutelare i top player con ragionamenti di sistema: con l’Europeo alle porte, per molti calciatori si prospetta una nuova stagione senza un adeguato periodi di riposo”.‘Dobbiamo salvaguardare il merito sportivo e i campionati nazionali cercare di coniugarli con gli aspetti economici, trovando il punto di equilibrio sulla distribuzione delle risorse che oggi, nel nostro sistema, è poco indirizzata verso il basso. Nella discussione in ambito federale -conclude Calcagno- ci stiamo ponendo il problema della gestione economica delle società, per recuperare la sostenibilità del sistema. ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) (Adnkronos) – ‘La nuova Champions League personalmente non mi piace -sottolinea il numero uno dell’Aic- perché prevede nuove gare che vanno ad aggiungersi ad un calendario che era già abbondantemente intasato prima della pandemia. Dobbiamo tutelare i top player con ragionamenti di sistema: con l’Europeo alle porte, per molti calciatori si prospetta una nuova stagione senza un adeguato periodi di riposo”.‘Dobbiamo salvaguardare ilsportivo e i campionati nazionali cercare di coniugarli con gli, trovando il punto di equilibrio sulla distribuzione delle risorse che oggi, nel nostro sistema, è poco indirizzata verso il basso. Nella discussione in ambito federale -conclude- ci stiamo ponendo il problema della gestione economica delle società, per recuperare la sostenibilità del sistema. ...

Advertising

zazoomblog : Calcio: Calcagno (Aic) bilanciare aspetti economici e merito per salvare campionati (2) - #Calcio: #Calcagno #(Aic… - SeEarn : AIC - CALCAGNO: “RIDISTRIBUIRE MEGLIO I DIRITTI TV DI SERIE A E COMPETIZIONI INTERNAZIONALI” #AIC #Calcagno… - NCN_it : AIC - CALCAGNO: “RIDISTRIBUIRE MEGLIO I DIRITTI TV DI SERIE A E COMPETIZIONI INTERNAZIONALI” #AIC #Calcagno… - TV7Benevento : Calcio: Calcagno (Aic), 'bilanciare aspetti economici e merito per salvare campionati' (2)... - TV7Benevento : Calcio: Calcagno (Aic), 'bilanciare aspetti economici e merito per salvare campionati'... -