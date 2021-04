Bridgerton, Phoebe Dynevor esce allo scoperto con Pete Davidson (Di martedì 27 aprile 2021) L’attrice è stata paparazzata con il presunto compagno Da settimane si parla di una nuova love story all’orizzonte per l’attrice della serie Netflix “Bridgerton”, Phoebe Dynevor da diverso tempo accostata a Pete Davidson (per intenderci ex di Ariana Grande). Lo stesso Davidson aveva fatto intendere, durante una trasmissione di essere legato sentimentalmente all’attrice che a dispetto dei rumors non ha coltivato nessun rapporto, che non vada oltre il rapporto d’amicizia, con Regé Jean – Page (il duca di Hastings nella serie Netflix). Una conferma della relazione della star che nella serie veste i panni di Daphne è arrivata grazia a una “paparazzata”. Il Daily Mail li ha beccati mentre passeggiavano felici dopo aver fatto la spesa: camminano abbracciati e ridono e scherzano sorridenti e ... Leggi su 361magazine (Di martedì 27 aprile 2021) L’attrice è stata paparazzata con il presunto compagno Da settimane si parla di una nuova love story all’orizzonte per l’attrice della serie Netflix “”,da diverso tempo accostata a(per intenderci ex di Ariana Grande). Lo stessoaveva fatto intendere, durante una trasmissione di essere legato sentimentalmente all’attrice che a dispetto dei rumors non ha coltivato nessun rapporto, che non vada oltre il rapporto d’amicizia, con Regé Jean – Page (il duca di Hastings nella serie Netflix). Una conferma della relazione della star che nella serie veste i panni di Daphne è arrivata grazia a una “paparazzata”. Il Daily Mail li ha beccati mentre passeggiavano felici dopo aver fatto la spesa: camminano abbracciati e ridono e scherzano sorridenti e ...

