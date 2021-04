Benzema supera Cristiano Ronaldo come numeri di gol in Champions dall’addio del portoghese al Real

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 27 aprile 2021) Erano appaiati fino a questa sera a 14 gol. Con la rete al Chelsea dell’1-1,hato l’ex compagnonumero di gol indal 2018 a oggi. Il francese si è portato a quota 15, CR7 nelle tre stagioni alla Juve ne ha segnati 14. Inoltre, se fino alla scorsa stagione, l’assenza dialinsi era sentita, con i blancos eliminati per due anni di fila agli ottavi di finale, quest’anno la compagine di Zidane è tornata in semifinale proprio dal 2018, anno dell’addio delinvece con la Juve ha raccolto i quarti di finale il primo anno, venendo poi eliminato dall’Ajax, per poi fermarsi per due anni fila agli ottavi contro Lione e ...