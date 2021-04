ASCOLTITV 26 APRILE 2021 | LA FUGGITIVA 22 | 2% SBARAGLIA L’ISOLA DEI FAMOSI 17 | 4% | REPORT 9 | 3% | PORRO 4 | 8% | MATANO 16 | 5% VS D’URSO 15 | 3% | PICCO DI 7 MILIONI PER SOLITI IGNOTI

(Di martedì 27 aprile 2021) ASCOLTI TV 26· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo R A I24 – 3824 36.09PT – 10001 37.67M E D I A S E T24 – 3511 33.14PT – 8501 32.02 Tg1 ore 8 – 1201 20.08UnoMattina – 994 17.57Storie Italiane – 1064 19.21Storie Italiane – 1078 16.19È sempre Mezzogiorno – 1779 14.48Tg1 – 3775 23.70Oggi è un Altro Giorno – 1923 13.84Paradiso delle Signore – 2039 18.26Anteprima ViD – 1719 15.62La Vita in Diretta – 2026 16.48L’Eredità – 3032 18.90L’Eredità – 4614 23.00Tg1 – 5428 22.67– 5331 19.80La– 5311 22.21 2571 17.61 467 14.84 3844 29.95Maggioni + Costanzo – 855 7.67 + 342 5.31 Tg5 ore 8 – 1179 19.82Mattino 5 – 987 17.49 + 959 17.53Forum – 1441 16.32Tg5 – 3154 21.04Beautiful – 2709 16.99Una Vita – 2657 17.40UeD – 2890 22.19 + 2275 19.83Amici + Isola – 2088 19.10 + ...

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV APRILE

Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata del 26Rai1, La fuggitiva : 5.311.000 spettatori (...1mln 17% 8 3,4mln 19% 9 2,9mln 17% 10 3mln 17% 11 2,8mln 17% 12 2,8mln 17% #isola ##...Ascolti Isola dei Famosi 2021, puntata 19Rai1, "La fuggitiva" : 5.094.000 spettatori, 21,5 %... Il Gfvip di Alfonso aveva realizzato una media del 20% al lunedì #pic.twitter.com/...Ascolti tv Auditel lunedì 26 aprile 2021. Va detto che L’Isola del lunedì va leggermente meglio della puntata del giovedì, ma il divario con Rai 1 resta importante. il gesto che non ti aspetti. Ascolt ...Ascolti tv 26 aprile, chiusura boom per La fuggitiva, in calo L'isola dei famosi: il podcast. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!