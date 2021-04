Amici – Le prime parole di Raffaele dopo l’eliminazione: Il racconto inaspettato (Di martedì 27 aprile 2021) In seguito all’eliminazione avvenuta nel serale di Amici, Raffaele ha espresso le sue prime parole, le quali sono cariche di speranza Raffaele Renda (Instagram)Soltanto ieri sera è andata in onda la sesta puntata del serale di “Amici di Maria De Filippi”. Come sempre la sfida è stata emozionante e combattuta fino all’ultimo. L’eliminato di giornata è stato Raffaele Renda, il quale come di consueto è stato intervistato subito dopo la sua uscita di scena. Egli ha venti anni ed è nato in Calabria, per la precisione a Lamezia Terme. Subito dopo aver completato gli studi si è avvicinato alla sua più grande passione, ovvero quella per la musica. Il ragazzo è un bravissimo cantante infatti, il quale alcuni ... Leggi su kronic (Di martedì 27 aprile 2021) In seguito alavvenuta nel serale diha espresso le sue, le quali sono cariche di speranzaRenda (Instagram)Soltanto ieri sera è andata in onda la sesta puntata del serale di “di Maria De Filippi”. Come sempre la sfida è stata emozionante e combattuta fino all’ultimo. L’eliminato di giornata è statoRenda, il quale come di consueto è stato intervistato subitola sua uscita di scena. Egli ha venti anni ed è nato in Calabria, per la precisione a Lamezia Terme. Subitoaver completato gli studi si è avvicinato alla sua più grande passione, ovvero quella per la musica. Il ragazzo è un bravissimo cantante infatti, il quale alcuni ...

Advertising

SoloMagiaJohnny : Quando sei a dieta perché durante le restrizioni sei lievitata e vedi i tuoi amici postare le prime foto coi gelati… - lonewolf8719 : RT @vonmauruen: In pratica Remuzzi sta condannando Speranza a una nuova Norimberga. Dice che bisognava curare come tutti i virus delle prim… - liberomondo2016 : RT @vonmauruen: In pratica Remuzzi sta condannando Speranza a una nuova Norimberga. Dice che bisognava curare come tutti i virus delle prim… - RosellaLara19 : RT @vonmauruen: In pratica Remuzzi sta condannando Speranza a una nuova Norimberga. Dice che bisognava curare come tutti i virus delle prim… - vonmauruen : In pratica Remuzzi sta condannando Speranza a una nuova Norimberga. Dice che bisognava curare come tutti i virus de… -