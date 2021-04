Amici 2021, la confessione di Elena D’Amario: “Ho messo da parte l’amore” (Di martedì 27 aprile 2021) Elena D’Amario si è confessata durante la puntata di Amici Special, dove è stata ospite insieme a un altro ballerino professionista del cast del talent show, Giuseppe Giofrè. I due hanno parlato con i ragazzi della scuola della loro esperienza dopo il programma, raccontando i loro progetti in America e di come la loro vita sia cambiata dopo Amici. Gli allievi hanno avuto modo di far loro delle domande e una in particolare, posta da Aka7even, ha messo in luce la vita sentimentale della D’Amario. Dopo la fine della relazione con Enrico Nigiotti, con il quale ha avuto una storia mentre erano entrambi concorrenti ad Amici, la ballerina ha voluto mantenere la riservatezza sui suoi legami. Eppure secondo gossip e rumors pare che Elena fosse fidanzata con il ... Leggi su dilei (Di martedì 27 aprile 2021)si è confessata durante la puntata diSpecial, dove è stata ospite insieme a un altro ballerino professionista del cast del talent show, Giuseppe Giofrè. I due hanno parlato con i ragazzi della scuola della loro esperienza dopo il programma, raccontando i loro progetti in America e di come la loro vita sia cambiata dopo. Gli allievi hanno avuto modo di far loro delle domande e una in particolare, posta da Aka7even, hain luce la vita sentimentale della. Dopo la fine della relazione con Enrico Nigiotti, con il quale ha avuto una storia mentre erano entrambi concorrenti ad, la ballerina ha voluto mantenere la riservatezza sui suoi legami. Eppure secondo gossip e rumors pare chefosse fidanzata con il ...

