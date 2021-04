Vaccini Covid: valutate le reazioni delle persone con immunodeficienze (Di lunedì 26 aprile 2021) Uno studio che valuta come le persone con carenze del sistema immunitario o disregolazioni rispondono alla vaccinazione Covid-19 ha avviato l’arruolamento dei partecipanti presso il National Institutes of Health Clinical Center di Bethesda, nel Maryland. Lo studio mono-sito è guidato da ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e mira a iscrivere 500 persone, 400 con disturbi del sistema immunitario primario o secondario e 100 senza tali condizioni. “Attraverso grandi studi di fase 3, diversi Vaccini sperimentali Covid-19 si sono dimostrati sicuri ed efficaci e tre sono ora autorizzati dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per l’uso di emergenza negli Stati Uniti”, ha dichiarato il direttore del NIAID Anthony S. Fauci M.D. “Le ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Uno studio che valuta come lecon carenze del sistema immunitario o disregolazioni rispondono alla vaccinazione-19 ha avviato l’arruolamento dei partecipanti presso il National Institutes of Health Clinical Center di Bethesda, nel Maryland. Lo studio mono-sito è guidato da ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e mira a iscrivere 500, 400 con disturbi del sistema immunitario primario o secondario e 100 senza tali condizioni. “Attraverso grandi studi di fase 3, diversisperimentali-19 si sono dimostrati sicuri ed efficaci e tre sono ora autorizzati dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per l’uso di emergenza negli Stati Uniti”, ha dichiarato il direttore del NIAID Anthony S. Fauci M.D. “Le ...

