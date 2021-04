Usare Whatsapp senza numero di telefono, è possibile: ecco come (Di lunedì 26 aprile 2021) Whatsapp permette a chi non ha una sim card di poter utilizzare lo stesso l’app di messaggistica. Vediamo come si può fare. Una sim card formato gigante tenuta da un uomo (GettyImages)Sono tante le persone che spesso hanno voluto utilizzare un’app anche senza la scheda sim. Lo stesso è accaduto con Whatsapp, che però permette la registrazione pur non avendo un numero telefonico proprio. Per poter effettuare questa azione, bastano pochi e semplici passi. L’importante é che non sia vietato e che si agisca esclusivamente a scopi legali. In effetti, qualsiasi attività svolta illegalmente avrebbe ripercussioni anche su terzi. Il modo per poter Usare Whatsapp anche senza numero di telefono Il simbolo di ... Leggi su kronic (Di lunedì 26 aprile 2021)permette a chi non ha una sim card di poter utilizzare lo stesso l’app di messaggistica. Vediamosi può fare. Una sim card formato gigante tenuta da un uomo (GettyImages)Sono tante le persone che spesso hanno voluto utilizzare un’app anchela scheda sim. Lo stesso è accaduto con, che però permette la registrazione pur non avendo untelefonico proprio. Per poter effettuare questa azione, bastano pochi e semplici passi. L’importante é che non sia vietato e che si agisca esclusivamente a scopi legali. In effetti, qualsiasi attività svolta illegalmente avrebbe ripercussioni anche su terzi. Il modo per poteranchediIl simbolo di ...

