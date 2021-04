Trasporti, amministrazione e sindacati a confronto: “Deposito Benevento Centrale non chiuderà” (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella sala giunta di Palazzo Mosti, il Sindaco Mastella e l’Assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone del comune di Benevento hanno incontrato i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali dei Trasporti. Erano presenti per la Filt CGIL Giuseppe Anzalone, per la Fit CISL Marra Edoardo e per la UILT Pagliuca Cosimo. Il sindaco e l’assessore hanno comunicato ai segretari provinciali del settore della non chiusura del Deposito manutenzione delle ferrovie di Benevento Centrale con le rassicurazioni fornite dell’amministratore delegato del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti al sindaco Mastella con la conversione delle attività dello stesso Deposito. Ai sindacati è stato anche rappresentato dell’impegno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella sala giunta di Palazzo Mosti, il Sindaco Mastella e l’Assessore aiLuigi Ambrosone del comune dihanno incontrato i rappresentanti provinciali delle organizzazioni sindacali dei. Erano presenti per la Filt CGIL Giuseppe Anzalone, per la Fit CISL Marra Edoardo e per la UILT Pagliuca Cosimo. Il sindaco e l’assessore hanno comunicato ai segretari provinciali del settore della non chiusura delmanutenzione delle ferrovie dicon le rassicurazioni fornite dell’amministratore delegato del Gruppo delle Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti al sindaco Mastella con la conversione delle attività dello stesso. Aiè stato anche rappresentato dell’impegno ...

