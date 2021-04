Temptation Island, Chiofalo-Fiordelisi: è guerra fredda (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ufficialità della rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi è arrivata da poche ore e già tra i due stanno volando le prime frecciatine; a parlare per primo di questi presunti dispetti è proprio Chiofalo che, in una lunga serie di stories sul suo profilo Instagram, ha lanciato anche un appello alla sua ormai ex ragazza e alle persone che lo accusano di averla tradita. La rottura tra Francesco Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 aprile 2021) L’ufficialità della rottura tra Francescoe Antonellaè arrivata da poche ore e già tra i due stanno volando le prime frecciatine; a parlare per primo di questi presunti dispetti è proprioche, in una lunga serie di stories sul suo profilo Instagram, ha lanciato anche un appello alla sua ormai ex ragazza e alle persone che lo accusano di averla tradita. La rottura tra Francesco Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

clexa_griffin : RT @tinyseulgis_: “UNO VA A TEMPTATION ISLAND E FA LA PALMA” MA IN CHE SENSO - roxyisnthappy : Che tempi temptation island con iwa veneziano - esimente : RT @tinyseulgis_: “UNO VA A TEMPTATION ISLAND E FA LA PALMA” MA IN CHE SENSO - nutxlae : RT @tinyseulgis_: “UNO VA A TEMPTATION ISLAND E FA LA PALMA” MA IN CHE SENSO - win_stonsmith : È peggio il Tg1 di Temptation Island. -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island deciso, la coppia vip ha scelto il nome della primogenita: perché si chiamerà così Flavio Zerella e Nunzia Sansone, dove eravamo rimasti? Ma a Temptation Island, ovviamente, programma che per ben due edizioni ha visto Flavio e Nunzia tra i naufraghi, solo che all'epoca erano entrambi con compagni diversi. Ebbene, poco tempo fa abbiamo saputo ...

Paolo Bonolis resta a Mediaset? Conferma vicina per Avanti un altro di sera Perdere Uomini e Donne, Tu sì que vales, C'è posta per te, Amici e Temptation Island sarebbe impensabile (oltre che un danno enorme) per non parlare di Avanti un altro , Avanti un altro! Pure di sera ...

Temptation Island, ufficiale: andrà in onda di mercoledì SoloDonna Temptation Island, Chiofalo-Fiordelisi: è guerra fredda L’ufficialità della rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi è arrivata da poche ore e già tra i due stanno ...

Temptation Island, Francesco Chiofalo: “È finita con Antonella” In alcune recenti stories Francesco Chiofalo ha rivelato come stanno le cose con Antonella Fiordelisi. Come molti sospettavano già da tempo i due ...

Flavio Zerella e Nunzia Sansone, dove eravamo rimasti? Ma a, ovviamente, programma che per ben due edizioni ha visto Flavio e Nunzia tra i naufraghi, solo che all'epoca erano entrambi con compagni diversi. Ebbene, poco tempo fa abbiamo saputo ...Perdere Uomini e Donne, Tu sì que vales, C'è posta per te, Amici esarebbe impensabile (oltre che un danno enorme) per non parlare di Avanti un altro , Avanti un altro! Pure di sera ...L’ufficialità della rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi è arrivata da poche ore e già tra i due stanno ...In alcune recenti stories Francesco Chiofalo ha rivelato come stanno le cose con Antonella Fiordelisi. Come molti sospettavano già da tempo i due ...