Tassotti: “Ibra ha più peso ora rispetto a 10 anni fa. Il Milan deve completare la rosa se vuole lo scudetto” (Di lunedì 26 aprile 2021) In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha parlato della partita di questa sera del suo ex Milan contro la Lazio e del campionato dei rossoneri: “Occhio alle palle inattive: all’andata il Milan la vinse così. Mandzukic è un giocatore importante, anche se non sarà al top. Può essere una buona soluzione per dare peso all’attacco senza Ibra, a patto che la squadra lo supporti: Mario ha tempi e colpi giusti, ma deve avere i compagni vicino. Leao ha faticato da prima punta ma sa fare male a gara in corso. Ibrahimovic mi ha stupito, è un’evoluzione che avrebbe potuto giovare anche a quel Milan, se si fosse verificata prima. Oggi il suo peso si sente anche quando non c’è, dieci anni fa no: era un po’ più ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Mauroha parlato della partita di questa sera del suo excontro la Lazio e del campionato dei rossoneri: “Occhio alle palle inattive: all’andata illa vinse così. Mandzukic è un giocatore importante, anche se non sarà al top. Può essere una buona soluzione per dareall’attacco senza, a patto che la squadra lo supporti: Mario ha tempi e colpi giusti, maavere i compagni vicino. Leao ha faticato da prima punta ma sa fare male a gara in corso.himovic mi ha stupito, è un’evoluzione che avrebbe potuto giovare anche a quel, se si fosse verificata prima. Oggi il suosi sente anche quando non c’è, diecifa no: era un po’ più ...

