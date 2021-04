Sveglia | le suonerie melodiche ci rendono più efficienti

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 26 aprile 2021) È difficile non detestare la: il suo suono interrompe ogni mattina i sogni e il riposo, e ci scuote dal torpore. Dopo un risveglio così brusco e rapido, spesso, ci si sente storditi e frastornati. Questa sensazione è un fenomeno fisiologico chiamato «inerzia del sonno», che consiste nel rallentamento della capacità sensoriali che si verifica immediatamente dopo il risveglio. L'inerzia del sonno può durare fino a quattro ore, anche se potenzialmente si potrebbe risolvere con una bella tazza di caffè, spalancando la finestra per fare entrare in stanza la luce oppure facendo una doccia tiepida. Ma c’è un altro modo per superare questa fase di stordimento, come dimostra una ricerca pubblicata su PlosOne. I suoni dellapercepiti come «melodici», indipendentemente dal genere, riducono significativamente l’inerzia del sonno, rispetto ai ...