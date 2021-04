(Di lunedì 26 aprile 2021) La norma anti-: prevista l’per chiad. ROMA – Varata la norma anti-da parte. Il Consiglio Federale all’unanimità ha modificato l’articolo 16 in vistaprossima stagione. “Ai fini dell’iscrizione al campionato – si legge nel testo, riportato da La Gazzetta dello Sport – la società si impegna a nonre a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, Uefa e. Lazione a queste competizione comporta la decadenza dall’affiliazione “. Il...

Advertising

notizie_milan : Superlega, il pugno duro della Figc: esclusione per chi partecipa ad altri tornei - juornoit : #Juorno #superlega #Ceferin vuole usare il pugno duro contro gli #scissionisti - paolochiariello : #Juorno #superlega #Ceferin vuole usare il pugno duro contro gli #scissionisti - InfoMargherita : Online il mio punto di vista di aprile per parlare di #competizioni, #calcio, #superlega, #cultura e dei problemi d… - Pall_Gonfiato : #Superlega, #Ceferin e il pugno duro contro Juve, Real e Barcellona: 'Riceveranno le sanzioni più severe' -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega pugno

SpazioJ

ROMA -di ferro della Federcalcio contro la, con una norma ad hoc varata dalla FIGC : 'Chi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata da FIGC, UEFA e FIFA, ...... Contro la, ma anche modifiche alla disciplina relativa alle acquisizioni nelle ... Dunquedi ferro contro chi decide di creare tornei e competizioni di natura privata come si evince ...La norma anti-Superlega della Figc: prevista l'esclusione per chi partecipa ad altri tornei. Ecco tutti i dettagli.ROMA - Pugno di ferro della Federcalcio contro la Superlega, con una norma ad hoc varata dalla FIGC: "Chi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata da FIGC, UEFA e ...