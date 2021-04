Su Fornite arriva Neymar: eventi, incarichi e oggetti esclusivi (Di lunedì 26 aprile 2021) Neymar Jr. è pronto a scendere sul campo di battaglia di Fortnite Epic Games ha infatti annunciato che arriveranno esclusivi incarichi e oggetti dedicati alla “stella” del Paris Saint-Germain. A partire da domani 27 aprile, nel popolare battle royale saranno dunque disponibili diversi incarichi del Pass battaglia che consentiranno di sbloccare imperdibili ricompense tra cui l’emote Pallone da calcio, lo stendardo Neymar Jr, il dorso decorativo Trofeo Joia e molte altre. Il tutto sarà poi accompagnato dalla possibilità di ottenere la versione esibizione del costume Neymar Jr assieme ad altri elementi basati sulla sua tipica tenuta in giallo, verde e blu. Il 28 aprile prenderà inoltre il via la coppa Neymar Jr attraverso la quale si ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 aprile 2021)Jr. è pronto a scendere sul campo di battaglia di Fortnite Epic Games ha infatti annunciato che arriverannodedicati alla “stella” del Paris Saint-Germain. A partire da domani 27 aprile, nel popolare battle royale saranno dunque disponibili diversidel Pass battaglia che consentiranno di sbloccare imperdibili ricompense tra cui l’emote Pallone da calcio, lo stendardoJr, il dorso decorativo Trofeo Joia e molte altre. Il tutto sarà poi accompagnato dalla possibilità di ottenere la versione esibizione del costumeJr assieme ad altri elementi basati sulla sua tipica tenuta in giallo, verde e blu. Il 28 aprile prenderà inoltre il via la coppaJr attraverso la quale si ...

