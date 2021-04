Sorelle al limite: Amy Slaton è diventata mamma di un bambino (Di lunedì 26 aprile 2021) La loro vita dopo , il cambiamento è stato radicale. Amy Slaton mammaLa prima stagione della serie Sorelle al limite, spin off di Vite al limite che va in onda su Real Time, era incentrata su Tammy Slaton e Amy Slaton-Halterman e sui loro rispettivi viaggi per perdere peso. La prima delle due Sorelle pesava di più e aveva sicuramente dei problemi anche maggiori di salute rispetto all’altra. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sorelle al limite, Amy e Tammy: una delle due è in condizioni gravi Oltre ad alterare le loro abitudini alimentari e ad impegnarsi per fare più esercizio, la coppia di Sorelle con sede nel Kentucky è stata assistita dal chirurgo bariatrico Dr. Proctor. Amy alla fine ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 aprile 2021) La loro vita dopo , il cambiamento è stato radicale. AmyLa prima stagione della serieal, spin off di Vite alche va in onda su Real Time, era incentrata su Tammye Amy-Halterman e sui loro rispettivi viaggi per perdere peso. La prima delle duepesava di più e aveva sicuramente dei problemi anche maggiori di salute rispetto all’altra. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>al, Amy e Tammy: una delle due è in condizioni gravi Oltre ad alterare le loro abitudini alimentari e ad impegnarsi per fare più esercizio, la coppia dicon sede nel Kentucky è stata assistita dal chirurgo bariatrico Dr. Proctor. Amy alla fine ...

Advertising

tuttopuntotv : Vite al Limite, la trasformazione delle sorelle Slaton: come sono oggi #viteallimite #TammySlaton #AmySlaton - tavano_anna : RT @Dr_Nowz: Stasera ci sono loro - dario_head : Buonasera solo al Dottor Procter di Sorelle al limite. - WalterEsse : @Vera_Berr È che non l'ho mai visto prima , ne vite al limite, nemmeno sorelle al limite, guarda Report magari farò… - obbliderio : a real time non basta rifilarci 34 puntate di vite al limite alla settimana adesso hanno creato pure SORELLE AL LIM… -